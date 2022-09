Magic The Gathering Universes Beyond: arriva il crossover con Warhammer 40000

Wizards of the Coast ha rivelato i dettagli sulla collaborazione con Games Workshop, fornendo uno sguardo al dietro le quinte di come i due titani del gioco da tavolo hanno collaborato per portare Warhammer 40,000 in Magic: The Gathering. Il crossover chiamato Magic: The Gathering Universes Beyond – Warhammer 40,000 sarà disponibile dal 7 ottobre con quattro mazzi Commander da 100 carte, seguiti da tre uscite Secret Lair verso la fine del mese.

I quattro imminenti Mazzi Commander di Warhammer 40000 e i tre lanci di Secret Lair sono le ultime novità degli Universes Beyond di Magic, un modo per gli appassionati di giocare a Magic: The Gathering in mondi immaginari al di là dei piani di Magic. Questa gloriosa collaborazione offre ai fan di Magic un modo completamente nuovo di giocare alla formula Commander, consentendo loro di infilarsi nel carapace o nell’armatura potenziata del loro signore della guerra preferito e di comandare un esercito pronto per la battaglia. Inoltre, sono previsti anche tre uscite di Secret Lair, con non solo Warhammer 40,000, ma anche Warhammer Age of Sigmar.

Universes Beyond contiene quattro mazzi Commander da 100 carte, ciascuno guidato da un potente eroe della loro fazione, dall’Inquisitore Greyfax e Abaddon il Despoiler allo Swarmlord e Szarekh il Re Silente. Di seguito una panoramica del contenuto del crossover:

Marneu Calgar : nessun raduno di eroi imperiali sarebbe completo senza il Chapter Master degli Ultramarine. La sua forza titanica e il suo acuto acume tattico emergono con orgoglio dalle pagine di Codex: Space Marines .

: nessun raduno di eroi imperiali sarebbe completo senza il Chapter Master degli Ultramarine. La sua forza titanica e il suo acuto acume tattico emergono con orgoglio dalle pagine di . Be’lakor, il Maestro Oscuro: Il famigerato Be’lakor detesta essere messo in ombra da altri servitori del Caos e prende i riflettori da Abaddon con alcune potenti opere d’arte da abbinare al suo modello maestoso.

Magic: The Gathering Universes Beyond – Warhammer 40,000 sarà disponibile dal 7 ottobre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.