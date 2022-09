Endless Memories: ecco quando arriva su Switch

Endless Memories è un gioco d’azione e d’avventura a scorrimento laterale; inizialmente fu annunciato per PC il 19 ottobre 2020, ma oggi l’editore Clickteam e lo sviluppatore Homunculus Games ne svelano la data di uscita su Nintendo Switch. Il gioco arriverà su console Nintendo a partire dal prossimo 7 ottobre al prezzo di $ 19,99. Ecco una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Entra nel mondo dei sogni. Unisciti a Rem nel suo viaggio nel mondo dei sogni, all’interno del Laboratorio dei sogni. Fatti strada in un mondo interconnesso in cui tutte le menti sono connesse. Padroneggia molti tipi di armi e incantesimi, risolvi i misteri dei sognatori e cerca di fuggire dal Laboratorio dei sogni.

Caratteristiche principali

Un vasto mondo onirico non lineare realizzato a mano da esplorare e perdersi, nelle menti dei Dreamers.

Padroneggia un combattimento frenetico e strategico, in cui ogni decisione sarà cruciale per raggiungere il tuo obiettivo.

Scopri nuove abilità per aiutarti in combattimento e per esplorare ulteriormente il mondo dei sogni.

Tonnellate di armi e incantesimi con un’ampia varietà di modificatori e rune magiche, per trovare il tuo stile di gioco unico.

Affronta oltre 150 mostri feroci e sconfiggi antichi maestri dei sogni nella tua missione nel mondo dei sogni.

In concomitanza con l’annuncio è stato rilasciato anche un trailer per Endless Memories ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo). Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Lies of P si è mostrato in un lunghissimo gameplay? Qui il nostro articolo dedicato.