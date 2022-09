One Piece Red si mostra in un trailer e svela la data di uscita

One Piece Film: RED di Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation è uno dei film più attesi dell’anno. La pellicola basata sul manga di Eiichiro Oda è già un’icona di successo; il film infatti in Giappone ha registrato dei numeri record diventando a tutti gli effetti il film più visto dell’intero franchise. Ad un mese dall’uscita la pellicola continua ad avere successo, il box office registra ottimi numeri anche in Francia ed ora è finalmente arrivato il momento anche per il nostro paese.

Anime Factory infatti annuncia finalmente la data di uscita, il film sarà disponibile in Italia a partire dal 1° dicembre nelle sale cinematografiche e in anteprima ( in lingua originale) il 7 e l’8 novembre. A contribuire al successo del film vi è anche la colonna sonora interpretata da Ado, una star nipponica. One Piece Red si è inoltre mostrato in un trailer che permette di dare un primo sguardo al film in arrivo nei prossimi mesi, ed ecco di seguito, da leggere abbinata al filmato rilasciato ( che trovate a questo indirizzo) la sinossi ufficiale:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

Le notizie sono tante, l'entusiasmo anche. Restiamo sintonizzati in attesa dell'uscita del film.