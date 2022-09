Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway: disponibile su PC e console dal 7 ottobre

L’editore GameMill Entertainment e lo sviluppatore Bamtang Games hanno annunciato che Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 7 ottobre. Potete guardare il gameplay trailer qui sotto.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway è, come potrebbe suggerire il nome, un gioco di corse di kart che utilizza le proprietà di Nickelodeon. Il titolo presenta un cast di oltre 40 personaggi provenienti da vari spettacoli di Nickelodeon, tutti completamente doppiati. In una modifica rispetto al suo predecessore, il gioco presenterà anche un terreno più vario nelle sue piste, dando al tuo kart la possibilità di trasformarsi in una bicicletta o in una moto d’acqua. I kart saranno anche personalizzabili, inclusi i lavori di verniciatura e le parti del kart. Il gioco sarà caratterizzato da 90 membri dell’equipaggio, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi. Ci saranno 36 diverse piste da corsa su cui sfrecciare. Per quanto riguarda il multiplayer, sarà presente anche il multiplayer locale a schermo diviso e dal multiplayer online. Di seguito una panoramica del gioco, tramite GameMill Entertainment:

Ricostruito e reinventato da zero, Nickelodeon Kart Racers ritorna, più grande e migliore che mai! Con un cast completamente doppiato di oltre 40 personaggi iconici, derapata, scivola e fatti strada verso il traguardo su brani ispirati ai leggendari spettacoli di Nickelodeon come SpongeBob SquarePants , Teenage Mutan t Ninja Turtles , Avatar: The Last Airbender e altro ancora.

Caratteristiche

Nuovo terreno : trasformate il vostro kart in moto d’acqua per esplorare nuovi terreni.

: trasformate il vostro kart in moto d’acqua per esplorare nuovi terreni. Nuovi livelli di personalizzazione : abbinate Raphael al cellulare Reptar, cambiate le vernici e le parti o tuffatevi in milioni di altre possibili combinazioni.

: abbinate Raphael al cellulare Reptar, cambiate le vernici e le parti o tuffatevi in milioni di altre possibili combinazioni. 36 percorsi diversi: percorrete percorsi alternativi pieni di melma, sia nuovi che vecchi.

