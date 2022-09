Soulstice: rivelati i requisiti di sistema per PC

Soulstice è un gioco hack and slash in arrivo da Reply Game Studios e Modus Games; in virtù del fatto che il mercato videoludico al momento è alquanto limitato in giochi di questo genere, si può di certo affermare che il titolo sia particolarmente atteso anche per questo motivo. Finalmente, a pochissimi giorni dall’uscita, sono stati svelati i requisiti di sistema necessari per PC che, come al solito, permettono di dare un primo sguardo alla grafica del gioco. Eccoli di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Core i7 4770k a 3,5 GHz/Ryzen S 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GTX1060/RX5500XT

DirectX: versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: memoria GPU: 6 GB o superiore

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Core i7 4770k a 3,5 GHz/Ryzen S 2600

Memoria: 12 GB di RAM

Grafica: GTX1080/RX5600XT

DirectX: versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: memoria GPU: 6 GB o superiore

Già ad un primo sguardo è piuttosto evidente che il titolo non è per niente impegnativo ma per avere la prova definitiva è possibile provare una demo. Quest’ultima è scaricabile su PC tramite Steam. Soulstice su PC, Xbox Series S|X e PS5 il 20 settembre 2022 . Questo non è un titolo cross-gen e arriverà solo sulle console di nuova generazione.Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che One Piece Red ha finalmente una data di uscita italiana? Qui il nostro articolo dedicato.