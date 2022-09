Voice of Cards The Beasts of Burden è finalmente disponibile

Voice of Cards: The Beasts of Burden è disponibile per Nintendo Switch, PS4 e PC tramite Steam ha annunciato Square Enix. Come The Isle Dragon Roars e The Forsaken Maiden, è una storia a sé stante in cui il mondo di gioco, dalle città ai dungeon e al combattimento, è presentato attraverso le carte. Potete guardare il trailer di lancio qui sotto.

La storia si svolge in un mondo in cui umani e mostri si odiano e si concentra su una ragazza che ha perso la casa a causa di quest’ultimo. Giurando vendetta, si allea con un ragazzo misterioso e si imbarca in un’avventura. The Beasts of Burden presenta l’abilità unica di intrappolare i mostri nelle carte e usarli in combattimento. Nel titolo9 è presente anche un nuovo gioco di carte da provare al Game Parlour.Il gioco è diretto da Yoko Taro con musiche di Keiichi Okabe e design dei personaggi di Kimihiko Fujisaka. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Questa è la storia di una ragazza che ha giurato vendetta ai mostri.Dopo aver perso la sua casa, unisce le forze a un misterioso ragazzo e si avventura verso l’ignoto. Cosa li attende al termine del loro viaggio? La luce della speranza, oppure oscurità e disperazione?

Caratteristiche

Un Game Master guida gli eventi della storia : il mondo in cui si svolge incluse le città, i dungeon e i campi di battaglia, è rappresentato interamente tramite l’uso delle carte, mentre i giocatori muovono le pedine per proseguire la loro avventura.

: il mondo in cui si svolge incluse le città, i dungeon e i campi di battaglia, è rappresentato interamente tramite l’uso delle carte, mentre i giocatori muovono le pedine per proseguire la loro avventura. Il dado decide il vostro destino: i risultati delle battaglie e degli incontri nei vari luoghi diversi che visiterete, e anche il destino stesso, a volte verranno decisi con il solo tiro di un dado. Potete anche giocare un nuovo gioco di carte unico alla sala giochi della città.

