Nintendo Direct: ecco tutte le novità

Si è appena concluso il Nintendo Direct dedicato ai titoli della Nintendo, che noi di GamesVillage abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch. Tanti i giochi mostrati, dal primo gameplay del nuovo capitolo della serie Fire Emblem, Fire Emblem Engage: Il Ritorno del Drago Maligno, dell’attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, intitolato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’annuncio di Octopath Traveler II e di Resident Evil Village Cloud insieme al DLC che sarà disponibile dal 2 dicembre. Di seguito una panoramica dei titoli più importanti mostrati durante il Nintendo Direct:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

In questo nuovo capitolo della serie Legend of Zelda l’avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio 2023.

Fire Emblem Engage: Il Ritorno del Drago Maligno

In Fire Emblem Engage: durante un terribile conflitto con il Drago Maligno, quattro regni hanno unito le forze con eroi di altri mondi per imprigionarlo. Mille anni dopo, questo formidabile nemico sta per liberarsi. Nei panni di un Drago Divino, potete usare strategie avanzate e ricche opzioni di personalizzazione per realizzare il vostro destino: trovare gli anelli emblemi sparsi per il mondo e riportare la pace nel continente di Elyos.

Octopath Traveler II

Octopath Traveler II: è in arrivo un nuovo capitolo della serie Octopath Traveler. Nel mondo di Solistia otto nuovi viandanti partono per una nuova avventura. Octopath Traveler II è in arrivo su Nintendo Switch il 24 febbraio 2023.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Un giorno, una navicella spaziale effettua un atterraggio di emergenza sul Pianeta Pop. Per aiutare il misterioso Magolor, Kirby e i suoi amici partono per una grande missione. Risucchiando determinati nemici, Kirby otterrà tante abilità diverse, tra cui la nuova abilità Mecha.

Pikmin 4

Le prime immagini del nuovo capitolo della serie Pikmin hanno mostrato un

parco e un coleto addormentato, ma mancava un elemento importante… I Pikmin.