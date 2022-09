Fire Emblem Engage: svelato al Nintendo Direct

Il primo gioco ad essere mostrato al Nintendo Direct è stato Fire Emblem Engage, che si svela con un trailer tra storia e gameplay. Già si vociferava da tempo di questo nuovo capitolo della serie, ma oggi è stato annunciato ufficialmente. Arriverà su Nintendo Switch il 20 gennaio 2023.

Come si può vedere dal filmato, il titolo è un GDR tattico a turni, con posizionamento sulla mappa di gioco. Questo invece il testo che accompagna l’annuncio.

“Diventa il Drago Divino e salva il continente di Elyos!

Usa le strategie di evocazione degli eroi per sconfiggere un’antica minaccia in un nuovissimo gioco di Fire Emblem. Evoca eroi valorosi come Marth e Celica insieme a un nuovo cast di personaggi e impegnati in combattimenti tattici a turni contro un grande male in questa nuova storia di Fire Emblem.”

Questa la descrizione attraverso la pagina del Nintendo e-Shop:

Questo nuovo capitolo della serie Fire Emblem è ambientato a Elyos, un continente formato da quattro regni che circondano una terra sacra. Mille anni fa, tra la gente di Elyos e il Drago Maligno scoppiò un feroce conflitto. Durante la guerra, gli abitanti di Elyos evocarono eroi di altri mondi, gli emblemi, perché lottassero al loro fianco. Grazie al loro aiuto, i guerrieri delle diverse nazioni combatterono come un sol uomo, riuscendo alla fine a imprigionare il Drago Maligno. Ora, però, i presagi che indicano il suo ritorno si stanno moltiplicando…

Vesti i panni di Alear, il Drago Divino, che si è risvegliato mille anni dopo la guerra senza alcun ricordo del passato. Rispondi alla chiamata e combatti insieme ai tuoi alleati in battaglie tattiche per impedire il ritorno del Drago Maligno. Potenziati sul campo di battaglia evocando gli emblemi racchiusi in speciali anelli degli emblemi, che includono Marth, Celica e altri eroi di titoli Fire Emblem del passato. Indossando questi anelli, Alear e i suoi alleati possono sfruttare il potere degli emblemi, potenziando le proprie statistiche o usando abilità ancora più forti. Gli eroi possono anche interagire con gli emblemi, combinando la propria forza con la loro e sbloccando attacchi unici. Ha inizio una grande avventura! Fai la conoscenza di alleati e nemici di ogni nazione, scopri gli emblemi racchiusi negli anelli e rafforza il vostro legame mentre combatti per proteggere il mondo.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Fire Emblem Engage.