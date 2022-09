It Takes Two: annuciata la versione per Nintendo Switch

Nel corso delle recenti ore, è stato trasmesso il Nintendo Direct, all’interno del quale la casa nipponica ha svelato le principali novità in arrivo quest’inverno. Come se non bastasse, c’è stato un annuncio che farà certamente felici i giocatori. Vi ricordate di It Takes Two, l’opera di Josef Fares? Ebbene, secondo quanto svelato durante la livestream tenuta da Nintendo, il titolo debutterà ufficialmente su Nintendo Switch.

Scendendo nei particolari, It Takes Two arriverà sulla console ibrida targata Nintendo dal 4 novembre. Ecco i dettagli sul gioco:

Parti per la più folle avventura della tua vita con It Takes Two, un platform creato appositamente per il co-op. Invita un amico a unirsi a te gratuitamente con il Pass amici, collaborate per superare sfide incredibili con un gameplay fuori dagli schemi. Gioca nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani che un incantesimo ha trasformato in bambole. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la loro relazione in pericolo.

Padroneggia abilità uniche e condivise dei personaggi in ogni nuovo livello. Collabora con un amico per superare una miriade di ostacoli inattesi e momenti esilaranti. Metti in riga una gang di scoiattoli, pilota un paio di mutande, anima un vivace night club e attraversa un globo di vetro innevato su una slitta. Affronta una storia toccante e divertente, dove narrazione e gameplay si intrecciano in un’esperienza unica e metaforica.

It Takes Two è stato sviluppato dal pluripremiato studio Hazelight, leader del settore per il gioco cooperativo. I ragazzi di Hazelight ti accompagneranno in un’avventura spettacolare ed emozionante con un’unica certezza: l’unione fa la forza.