Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri: aggiunto il supporto al VRR su PS5

Sony ha fatto un ottimo lavoro nel mantenere le sue nuove uscite su PS5 aggiornate dal punto di vista tecnico dopo il rilascio, e il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile è stato aggiunto a diversi giochi da quando la PS5 stessa ha iniziato a supportarlo all’inizio di quest’anno, da Ratchet and Clank: Rift Apart a Horizon Forbidden West e altri ancora.

Ora un altro gioco si aggiunge a questa lista. Come riportato da @NaughtyNDC su Twitter, Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri ha recentemente ricevuto un aggiornamento. L’update, designato come versione 1.002.000, ha aggiunto il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) nel gioco. In parole povere, ciò significa che se il vostro schermo supporta il VRR, sarete in grado di eseguire i titoli rimasterizzati della collezione con un frame rate più fluido.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection è disponibile per PS5, mentre è in lavorazione anche una versione per PC. La data di uscita di quest’ultima è ancora sconosciuta, ma i recenti sviluppi indicano un lancio a ottobre.