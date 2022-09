Pikmin 4: annuncio ufficiale al Nintendo Direct

Durante il Nintendo Direct, armato di T-Shirt a tema con logo, Shigeru Miyamoto ha annunciato ufficialmente Pikmin 4, nuovo capitolo della serie con i piccoli esseri, che arriverà nel 2023 su Nintendo Switch. Non è stato annunciato il giorno preciso, così come non è stato fatto vedere il gameplay, ma un piccolo teaser che mostra un prato, una panchina, e qualche esserino.

Miyamoto ha poi aggiunto che si potrà giocare dalla prospettiva dei Pikmin. Attenderemo dunque novità in merito, per vedere in azione il nuovo capitolo della storica saga Nintendo, intanto vi lasciamo qui sotto al teaser reveal.