Assassin’s Creed Mirage: il gioco doveva essere un DLC per Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Mirage è stato presentato ufficialmente di recente, ma il gioco è stato naturalmente protagonista di fughe di notizie fin dai primi mesi di quest’anno. Molti dettagli sul titolo stealth erano già noti prima di essere confermati ufficialmente da Ubisoft, e una chicca in particolare menzionata da diverse fughe di notizie è che il gioco era inizialmente nato come un’altra espansione per Assassin’s Creed Valhalla, prima di essere trasformato in un progetto a sé stante.

Anche questo è stato confermato ufficialmente. In un’intervista rilasciata a Game Rant, il direttore creativo di Assassin’s Creed Mirage, Stephane Boudon, ha confermato che il piano iniziale era quello di sviluppare Mirage come un altro DLC per Valhalla. A quanto pare, però, il gioco si è trasformato in un progetto molto diverso una volta deciso che si sarebbe trattato di un titolo a sé stante, con l’inserimento di Basim come protagonista. Secondo Boudon, questo cambiamento è avvenuto “abbastanza presto” nello sviluppo del gioco.

Boudon ha dichiarato:

Sì, abbiamo iniziato Mirage, nella sua prima idea, come un DLC di Valhalla, e all’epoca era molto diverso. Quell’idea è rimasta in vita solo per poche settimane e solo sulla carta, in effetti. Molto presto abbiamo deciso di farne uno standalone con un personaggio completamente nuovo, perché abbiamo visto tutto il potenziale di un tale ritorno alle origini. Ed è stato tutto molto veloce”.

Mirage viene sviluppato da Ubisoft Bordeaux, lo studio che ha sviluppato anche il DLC Wrath of the Druids per Valhalla. L’imminente titolo d’azione e avventura incentrato sullo stealth promette di essere un’esperienza di base che si ispirerà ai vecchi titoli della serie, con una durata di circa 15-20 ore.

Assassin’s Creed Mirage uscirà nel 2023 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.