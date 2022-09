The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: svelato nome e data d’uscita

Finale roboante per il Nintendo Direct di oggi 13 settembre, il sequel di Breath of The Wild ha un nome e una data: si chiama The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio 2023. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer con un intro iniziale e poi con brevi fasi di gameplay con il protagonista Link.

Ricordiamo che Breath of The Wild era uscito nel 2017, seguito poi nel 2020 da Hyrule Warriors, che si svolgeva in un mondo parallelo, mentre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un vero e propio sequel, facente parte della mainline di The Legend of Zelda.

Lo sviluppo del sequel era iniziato nel 2017, dopo la fine della produzione di Breath of the Wild, con il primo teaser trailer che venne mostrato al Nintendo Direct dell’E3 2019. Nel Direct dell’E3 2021, era stato mostrato il primo gameplay, con elementi della storia e un’uscita inizialmente prevista per il 2022.

Hidemaro Fujibayashi ha il ruolo di director. Gli sviluppatori, ispirati dalle idee rimaste del titolo precedente precedente e dai successivi contenuti scaricabili, hanno incorporato il mondo originale in una nuova storia ed elementi di gioco. Alla presentazione del gioco durante l’E3 2021, il producer Eiji Aonuma aveva dichiarato che “l’ambientazione dell’avventura è stata ampliata per includere i cieli sopra Hyrule”.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di nome e data d’uscita. Qui invece potete collegarvi alla sua pagina nel Nintendo e-Shop.