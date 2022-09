Garfield Lasagna Party: annunciato il party game con il gatto ghiotto (di lasagne)

In arrivo un party-game con il gatto più sornione della storia: si chiama Garfield Lasagna Party ed è il frutto della collaborazione tra Microids e Paramount Consu-mer Products. Sarà disponibile da novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per l’occasione sono stati pubblicati anche alcuni screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia.

Descrizione:

I giocatori saranno catapultati nel bel mezzo della festa che stanno dando Garfield, Odie, Arlene e Ner-mal: un enorme Lasagna Party! Chissà cosa ci sarà nel menu? Un party game dinamico pieno di folli (e gustosi!) mini giochi: sfida a colpi di pizza, gara di lancio di palle di neve, corsa a ostacoli e molto altro ancora!

Insomma, che amiate o meno le lasagne, Garfield Lasagna Party è IL gioco per soddisfare qualunque appetito, con gli amici o la famiglia, in compagnia di personaggi indimenticabili! Siate pronti a dare il meglio di voi stessi per arrivare, vincendo il maggior numero di minigiochi, facendo appello alla fortuna e usando gli oggetti speciali nel momento migliore

Caratteristiche:

• 30+ mini game ambientati nei luoghi più iconici del mondo di Garfield, come la casa di Jon, la pizzeria o la clinica per animali della dottoressa Liz.

• La possibilità di giocare nei panni di uno dei 4 personaggi del fumetto di Jim Davis: Garfield, Nermal, Arlene e Odie!

• Fino a 4 giocatori in locale! Godetevi un’esperienza classica di gioco da tavolo con la modalità Lasagna Race, esercitatevi nei vostri mini giochi preferiti con la modalità Lasagna Challenge o organizzate un torneo basato su un numero predefinito di mini giochi con la modalità Lasagna World Tour!

• Divertimento per tutti, sia che vi piacciano i giochi delle feste, le lasagne, le risate o semplice-mente divertirvi con gli amici e la famiglia.

Presto arriveranno altre notizie su Garfield Lasagna Party, intanto vi lasciamo ai primi screenshot e l’artwork qui sotto.