Pacific Drive si mostra in un trailer durante lo State of Play

Pacific Drive, gioco di sopravvivenza di guida in prima persona basato sulla corsa, si è mostrato in un trailer durante lo State of Play di Sony.

La tua auto è la tua unica compagna mentre navighi in una rivisitazione surreale e piena di anomalie del Pacifico nord-occidentale. Strutturata come una “strada”, ogni escursione nella natura selvaggia porta sfide uniche e strane, mentre ripristini e aggiorni la tua auto da un garage abbandonato che funge da base di partenza.Con l’auto come ancora di salvezza, svelerai un mistero a lungo dimenticato mentre ti dirigi verso il cuore della Zona di esclusione olimpica.

Ecco cosa recita la sinossi sul sito ufficiale del gioco; il filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) mostra dinamiche di gioco veloci che incuriosiscono già ad un primo sguardo. Non è stata rilasciata una data di uscita precisa ma solo una generica finestra di lancio fissata per un non ben precisato 2023. Restiamo sintonizzati per ulteriori dettagli futuri.