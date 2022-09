Rise of The Ronin è il classico titolo che attira subito l’attenzione per le ambientazioni belle e per le dinamiche di gioco che hanno il potere di lasciare un qualsiasi appassionato attaccato allo schermo. Il vasto gioco di ruolo del team Ninja si è mostrato durante lo State of Play di Sony e si presenta come un’esclusiva rilasciata non prima del 2024. Restiamo sintonizzati per ulteriori informazioni. Di seguito il trailer rilasciato.