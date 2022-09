Synduality: trailer d’annuncio per l’avventura in un futuro distopico con mecha

Durante lo State of Play viene mostrato il trailer d’annuncio di Synduality di Bandai Namco, avventura in un futuro distopico, con tanto di mecha, che arriverà nel 2023.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Parti per una coinvolgente avventura ambientata in un futuro distopico insieme a Magus, il tuo compagno di viaggio IA, ed esplora il mondo post-apocalittico di Amasia. Lotta con il tuo mech per ottenere risorse, evita la pioggia e riconquista il territorio perduto dall’umanità, in un futuro dove umani e IA dovranno trovare un modo per collaborare.