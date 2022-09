IIDEA svela il programma per PRESS START il primo Video Game Student Conference

Manca meno di un mese a PRESS START – Video Game Student Conference, l’iniziativa pensata da IIDEA per gli studenti e le studentesse che vogliono trovare uno sbocco professionale nel settore dei videogiochi, in programma i prossimi 7 e 8 ottobre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Cultural Partner dell’evento. IIDEA ha svelato il programma delle conferenze in calendario nel corso dei due giorni sul palco dell’Auditorium del Museo dove si susseguiranno numerosi panel dedicati alle diverse aree professionali, in cui i professionisti del settore racconteranno il loro lavoro, il loro percorso professionale e le prospettive di impiego e di crescita. Maggiori informazioni su IIDEA e su PRESS START sono disponibili sul sito ufficiale qui. Inoltre è possibile registrarsi gratuitamente all’evento attraverso la piattaforma EventBrite.

I lavori si apriranno venerdì 7 ottobre alle 10.00 con i saluti istituzionali di Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA e Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo e con un’introduzione di Andrea Dresseno, curatore dell’iniziativa. Si entrerà poi nel vivo dell’evento con i panel dedicati al Game Design (dalle 11.00 alle 12.00) e all’Art Direction (dalle 12.00 alle 13.00). Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno alle 14.00 con il panel dedicato alla Programmazione. La prima giornata si chiuderà con la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards, i premi che IIDEA ha istituito per valorizzare la creatività degli studenti.

Sabato 8 ottobre la giornata si aprirà alle 10.00 con il panel dedicato alla Produzione; alle 11.00 avrà inizio il secondo incontro dedicato all’Art Direction. La mattinata si chiuderà con l’appuntamento in cui Francesca Franzi, Alessandra Farina e Samuele Perseo discuteranno delle professioni legate all’area Marketing e Comunicazione. Il pomeriggio si inizierà alle 14.00 con un panel dedicato al Narrative Design. Oltre alle conferenze, chi parteciperà in presenza all’evento avrà l’opportunità di fissare incontri 1:1 finalizzati all’orientamento e al recruiting di nuove risorse con alcune aziende e scuole e Università.