Fallout 76: l’aggiornamento Spedizioni il Pitt è finalmente disponibile

L’ultimo aggiornamento di Fallout 76 è ora disponibile per tutti i giocatori gratuitamente. Spedizioni: il Pitt permette ai giocatori di avventurarsi al di fuori dell’Appalachia per la prima volta. Raggiungete la cupa terra industriale contaminata del Pitt e affrontate le nuove missioni. Guadagnate nuove ricompense, incontrate nuovi PNG con missioni e dialoghi e riscoprite i trog, nemici visti per la prima volta nell’espansione di Fallout 3. Potete vedere il trailer qui sotto. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Nuovo luogo : per la prima volta da Fallout 3, tornate nella Pittsburgh del dopoguerra . Un tempo baluardo dell’industria, l a guerra nucleare ha devastato la fiorente città . L’aumento del livello di radiazioni ha mutato i suoi cittadini , facendo emergere dal caos conflitti e fazioni in guerra .

: per la prima volta da . Un tempo baluardo dell’industria, l . L’aumento del livello di radiazioni ha , facendo emergere dal . Nuova storia e fazioni : scoprite una nuova trama incentrata su due fazioni in guerra. I combattenti per la libertà dell’Unione e la fazione di predoni assetati di potere dei Fanatici . Combattete con l’Unione per aiutarla a rivendicare la propria casa. Incontrate i suoi leader eccentrici e meccanicamente abili, rivelate i complessi legami che ci sono tra loro e scoprite come la tossica terra contaminata del Pitt sta conducendo i suoi abitanti alla follia .

: scoprite una nuova in guerra. . Combattete con l’Unione per aiutarla a rivendicare la propria casa. Incontrate i suoi leader eccentrici e meccanicamente abili, rivelate i complessi legami che ci sono tra loro e scoprite come . Spedizioni : missioni ripetibili su vasta scala per gruppi fino a 4 giocatori . Dal Rifugio del Whitespring in Appalachia, i giocatori alimenteranno un Vertibird che li porterà nel cuore del Pitt. Ad attenderli troveranno missioni casuali, ripetibili e di alto livello progettate per mettere alla prova i gruppi più esperti e preparati .

: . Dal Rifugio del Whitespring in Appalachia, che li porterà nel cuore del Pitt. Ad attenderli troveranno missioni casuali, ripetibili e di alto livello . Nuovi nemici: difendetevi da ogni genere di creatura, incluso il ritorno dei letali e aggressivi trog, mentre esplorate le fitte strade cittadine e il labirinto sotterraneo del Pitt.

Fallout 76 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.