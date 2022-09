For Honor The Demon Dagger sarà disponibile dal 15 settembre

Ubisoft svela il contenuto della nuova Stagione di For Honor, Anno 6 Stagione 3, The Demon Dagger in uscita il 15 settembre. Per secoli una antica caverna è stata sigillata, sino a che il Cataclisma non l’ha aperta, liberando a Heatmoor spiriti e demoni del folklore giapponese.

Ispirata dalle leggende sugli Yokai, la Stagione introduce un nuovo Battle Pass e un Battle Bundle, l’evento Yokai Nightmare e vede il ritorno del Testing Grounds dal 15 al 22 settembre, concentrato su Valkyrie e Tiandi. La Fase 2 del gioco cross-platform verrà lanciata più avanti nella Stagione. Nella nuova Stagione, affronterete Dominion nel Temple Garden con decori e ambienti aggiornati che mostrano quanto gli Yokai abbiano sconvolto il Myre, i suoi abitanti e mostra accenni del vero incubo in

arrivoDal 15 al 29 settembre, l’evento di lancio di Y6S3, Yokai Nightmare comprende nuove armi collezionabili, un pass evento gratuito e nuovi ordini. Molte altre sorprese saranno rivelate in seguito. Per ulteriori informazioni su For Honor, visitate il sito ufficiale qui.

Anche la Fase 2 del gioco in cross-platform arriverà in seguito, permettendo a gruppi di giocare con amici o altri giocatori con piattaforme differenti. Una volta completata questa fase, i giocatori potranno invitare alti a unirsi al loro gruppo anche giocando su piattaforme differenti. Il Battle Pass di Year 6 Season 3 sarà disponibile al lancio per 100 tier di ricompense che rifletteranno il tema della stagione. Potrete ottenere il Battle Pass per 9,99€ o il Battle Bundle per 24,99€, comprende il Battle Pass e sblocca immediatamente 25 tier. Per le ultime informazioni su For Honor e altri giochi Ubisoft, visitate il sito ufficiale di Ubisoft qui.

For Honor è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC con Xbox Game Pass, PlayStation 4 e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, PlayStation 5 e Xbox Series X | S grazie alla retro compatibilità. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.