Genshin Impact: annunciato il live stream special 3.1

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del live stream speciale versione 3.1. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live program dedicato alla versione 2.6 di Genshin Impact.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 3.1 si terrà il 16 settembre alle 8 AM EST / 5 AM PST (le 14:00 ore italiane). Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Quattro ore dopo, lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Il nuovo aggiornamento dovrebbe introdurre la prima parte della Zona desertica della nuova regione di Sumeru. La nuova versione aggiungerà anche due nuovi personaggi a cinque stelle. L’attesissimo Cyno, che utilizza una Vision Electro, e la popolare danzatrice Nilou, incontrata durante l’Archon Quest della versione 3.0, che utilizza una Vision Hydro. Saranno disponibili nuove Quests e re-run. Al momento la versione 3.0 di Genshin Impact, chiamata The Morn a Thousand Roses Brings introduce la nuova regione del gioco Sumeru. L’aggiornamento include i primi due personaggi con Dendro Vision: il ranger guardia boschi Tighnari e la sua apprendista Collei. I giocatori possono immergersi in una nuova Archon Quest divisa in due parti e possono affrontare diverse sfide attraverso i vari eventi.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.