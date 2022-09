Forza Horizon 5: il nuovo aggiornamento aggiunge tre nuove auto

I dettagli sull’ultimo aggiornamento per Forza Horizon 5 sono stati rivelati. La Serie 12 è finalmente disponibile e si chiama Horizon Road Trip. Ogni stagione della serie tratterà un diverso tipo di evento. Playground Games aggiunge tre veicoli nuovi alla serie e riporta due vecchi modelli tra i più richiesti.

L’auto principale è l’Audi RS e-tron GT, un veicolo completamente elettrico – e sarà protagonista dell’evento Forza EV di questo mese – con 590 CV alla spina da una configurazione a due motori. Ad unirsi all’Audi elettrica c’è la RS7 Sportback di seconda generazione. Questa produce una potenza leggermente maggiore, a 593 CV, ma da un V8 biturbo da quattro litri. Se le fiamme di scarico sono più la tua passione, puoi raccoglierle per 20 punti nella playlist autunnale. Infine c’è la Lynk&Co 03+. Questo marchio cinese fa parte della famiglia Zhejiang Geely, insieme a Volvo e Polestar, e condivide una piattaforma con la Polestar 2 elettrica e la Volvo C40/XC40, ma non è elettrica. Invece viene fornito con un 255 CV, due litri a benzina a quattro cilindri, ed è la base dell’auto WTCR che ha vinto cinque titoli piloti e costruttori dal 2019 al 2021. 20 punti in inverno ti faranno vincere l’auto. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Forza Horizon 5 è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.

🚗🧳The Horizon Road Trip update arrives Sept. 13 with five

cars, two body kits, customizable hearing aids and a Festival

Playlist inspired by the unique types of racing in Mexico.

Full details are in the blog: https://t.co/4YobZK0KK2 pic.twitter.com/e5lF4JqD9I

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 12, 2022