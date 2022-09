Agon by AOC lancia la quinta generazione di monitor

Agon, leader mondiale nel settore del gaming, lancia ufficialmente la quinta generazione di monitor della serie Agon: AG275QX/EU e AG275QXN/EU. Entrambi i modelli sono dotati di peculiarità specifiche pensate e sviluppate al fine di migliorare di molto l’esperienza di gioco portando il gaming ad un livello successivo, ma vediamo nello specifico di cosa si tratta:

AG275QX/EU : pannello IPS piatto e veloce, profondità di colore di 10 bit in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempo di risposta GtG di 1 ms ( ciò è perfetto per le azioni competitive più veloci evitando completando qualsiasi tipo di ghosting ed offrendo immagini nitide)angoli di visione eccellenti.

: pannello IPS piatto e veloce, profondità di colore di 10 bit in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempo di risposta GtG di 1 ms ( ciò è perfetto per le azioni competitive più veloci evitando completando qualsiasi tipo di ghosting ed offrendo immagini nitide)angoli di visione eccellenti. AG275QXN/EU: pannello Fast VA, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempo di risposta GtG di 1 ms.

Entrambi i modelli, pur differenziandosi tra di loro, offrono delle caratteristiche in comune tra cui una risoluzione nativa QHD (2560×1440) che permette di vedere anche i dettagli più piccoli. Possono essere usati anche in modalità Console, in modo tale da ricevere il segnale 4K a 120 Hz e ridimensionarlo a 2560×1440, ciò determinerà una frequenza di aggiornamento elevata.

Sia AG275QX/EU che AG275QXN/EU offrono la funzione MBR (Motion Blur Reduction) che permette di ottenere un MPRT di 1 ms. Infine non è da sottovalutare il design dei monitor, Agon ha infatti creato un prodotto eccezionale in grado di adattarsi all’estetica personale di qualsiasi gamer; gli schermi sono infatti particolarmente versatili e permettono di collegare altre periferiche come joystick, gamepad e altri accessori e sono dotati di un hub USB 3.2 Gen 1 a 4 porte.

AGON AG275QX/EU e AG275QXN/EU saranno disponibili da settembre 2022 a un prezzo di listino rispettivamente di € 439 e € 359, ma è possibile ricevere maggiori informazioni direttamente dal sito ufficiale a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Like a Dragon: Gaiden The Man Who Erased His Name è stato ufficialmente annunciato? Qui il nostro articolo dedicato.