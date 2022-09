Like a Dragon Ishin!: svelata la data d’uscita

Dopo l’annuncio dello State of Play, RGG Studio ha confermato che Like a Dragon: Ishin verrà lanciato il 21 febbraio 2023 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC (Windows e Steam). È stato pubblicato un nuovo trailer esteso, che vede la Shinsengumi infiltrarsi in un castello in modo cruento. Viene inoltre illustrato il cast, che presenta più di qualche volto familiare.

Remake dello spin-off del 2014, Ishin! è ambientato nel tardo periodo Edo e il protagonista Sakamoto Ryoma cerca di vendicarsi per l’omicidio del suo mentore. Assumendo un’identità segreta, si unisce alla Shinsengumi di Kyoto. Naturalmente, il caos dell’epoca Bakumatsu comporta conflitti più grandi, come il colpo di stato di Tosa, da affrontare.

Nonostante le somiglianze con i personaggi Yakuza del passato, Ishin! si svolge in una linea temporale alternativa. È stato sviluppato su Unreal Engine 4 e cattura il puro spargimento di sangue dell’epoca. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e gameplay nei prossimi mesi. Nel frattempo, date un’occhiata ai recenti Like a Dragon 8 e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.