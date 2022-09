Hideo Kojima è al lavoro su un progetto per la VR, novità in arrivo al Tokyo Game Show 2022

Sicuramente Hideo Kojima è uno delle figure sotto i riflettori nell’ultimo periodo, soprattutto con il suo annuncio durante la conferenza Microsoft e Bethesda, ed in tanti si stanno chiedendo cosa consisterà il suo prossimo progetto. Però, dato che oramai il Tokyo Game Show 2022 è alle porte, i giocatori si aspettano notizie da parte del Game Designer e, forse, questa volta potrebbero essere accontentati.

Secondo quanto annunciato su Twitter, Hideo Kojima starebbe preparando qualche sorta di annuncio in ambito però della realtà virtuale, da come si può vedere dal tweet in calce alla notizia. Infatti, nelle immagini, Kojima sta utilizzando l’Oculus Quest 2. Insomma, sembrerebbe che Kojima Production sarebbe al lavoro su un progetto in VR. In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo di continuare a seguirci sulle pagine di GamesVillage.it.