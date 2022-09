Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name: trailer e finestra di lancio

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno annunciato ufficialmente il gioco d’azione e d’avventura Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. L’annuncio avviene tramite trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), per quanto riguarda invece il periodo di uscita è stato indicato un generico 2023.

Like a Dragon Gaiden seguirà gli eventi di Kiryu dopo Yakuza 6: The Song of Life, il quale ha deciso di ritirarsi in un monastero per vivere in pace. Tuttavia però gli eventi della vita lo porteranno di nuovo in azione pronto alla lotta, inoltre l’avanzare della storia permetterà anche di conoscere gli eventi che hanno portato a Like a Dragon 8. Il titolo verrà rilasciato per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC (Steam, Microsoft Store), restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Hideo Kojima sta lavorando ad un progetto VR? Qui il nostro articolo dedicato.