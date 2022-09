Destiny 2 La Regina dei Sussurri: Bungie e Palladium annunciano una collaborazione

Per la collezione autunno-inverno 2022, la famosa marca di calzature PALLADIUM firma la quarta collaborazione con lo sviluppatore di videogiochi Bungie per continuare a offrire il necessario a coloro che osano avventurarsi nell’ignoto. Per festeggiare il lancio dell’ultima espansione di Bungie, Destiny 2: La Regina dei Sussurri, PALLADIUM ha deciso di proporre, a partire dal 13 settembre, due modelli di scarpa in edizione speciale ispirati al gioco e ai suoi personaggi.

PALLASHOCK LA REGINA DEI SUSSURRI:

Questa stagione, Bungie e PALLADIUM hanno collaborato ancora una volta per creare un nuovo modello di scarponcini Pallashock. Le scarpe Pallashock La Regina dei Sussurri, ispirate ai personaggi del gioco, presentano una tomaia in tela di cotone pesante, dettagli in pelle e nylon e linguette blu: gli elementi distintivi de La Regina dei Sussurri arrivano nel mondo reale.

Le calzature Pallashock La Regina dei Sussurri sono le vere regine di questa collaborazione: i giocatori di Destiny 2: La Regina dei Sussurri potranno prenotare il modello dall’esclusivo color cachi tramite il programma Ricompense di Bungie, mentre le varianti in beige e nero saranno disponibili per tutti.

I diversi modelli saranno disponibili a partire da settembre 2022 sul sito www.palladiumboots.com e presso i rivenditori selezionati come parte della collezione autunno-inverno 2022.