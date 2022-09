Tom Clancy’s The Division 2: Ubisoft annuncia la 10° stagione

Tom Clancy’s The Division 2 si consolida per il terzo anno consecutivo e nel frattempo Ubisoft mostra quelle che saranno le migliorie e le implementazioni introdotte con la nuova stagione, la decima. Per quanto riguarda la trama essa seguirà le vicende di una adrenalinica ricerca dell’ultimo, vero obiettivo da abbattere: il Generale Peter Anderson. Quest’ultimo infatti, affamato di potere, cerca disperatamente la giusta opportunità di mettere insieme una nuova squadra al fine di distruggere La Divisione. Ma ecco, di seguito, cosa comporterà la nuova stagione di Tom Clancy’s The Division 2:

Nuove Difficoltà: 3 nuove difficoltà per la modalità Countdown a 8 giocatori

Normale – Può essere giocata da soli.

Hard – Progettata per gruppi di 8 giocatori occasionali.

gruppo di 8 giocatori affiatati. Può essere completata da due squadre di quattro giocatori hardcore. Heroic – Destinata a 8 giocatori hardcore.

Nuovi Eventi:

Micro League (11 ottobre)

Chirpy League (1 novembre)

Lucky League (22 novembre)

Global Event (Polarity Switch) 27 settembre

SHD Exposed Global Event (18 ottobre)

Hollywood Global Event (8 novembre)

Golden Bullet Global Event (29 novembre)

Nuove Armi e Attrezzature:

Il fucile del Doctor Home

La pistola Busy Little Bee

I guanti Bloody Knuckles

Due named weapons

Lefty (fucile a pompa)

Stage Left (fucile)

Un Gear Set

Umbra Initiative

Un Brand Set

Brazos de Arcabuz

2 nuovi Eventi Apparel i quali daranno agli Agenti della Divisione nuove attrezzature:

SHD Paragon Apparel del 27 settembre

Dark Path Apparel Event del primo novembre

Questo è tutto ciò che sappiamo sulla stagione 10 di Tom Clancy’s The Division, ci sono nuovissimi tanti eventi, attrezzature ed un obiettivo del tutto nuovo ed intrigante. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Agon ha lanciato la quinta generazione di monitor? Qui il nostro articolo dedicato.