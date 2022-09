Sonic Frontiers: nuovo trailer con Super Sonic per il Tokyo Game Show

L’inizio del Tokyo Game Show è imminente, e non poteva mancare Sonic Frontiers, nuovo e atteso capitolo con protagonista il porcospino blu. SEGA ha infatti pubblicato un nuovo trailer proprio per la kermesse di Tokyo, che ricordiamo inizierà domani 15 settembre, fino al 18.

Il filmato di oggi mostra il protagonista che raccoglie smeraldi, fino ad entrare nella sua forma gialla di Super Sonic.

Questo il testo che accompagna il video:

Le isole Starfall ospitano nemici strani e minacciosi che Sonic non ha mai incontrato prima. Grazie a un nuovissimo sistema di combattimento, unisciti a Sonic per affrontare queste minacce titaniche con abilità di combattimento potenziate, manovre evasive e qualche familiare asso nella manica. Tuffati nell’avventura, sfrutta il potere degli Smeraldi e combatti per fermare questi nuovi e misteriosi nemici!

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile dall’8 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam e avrà come sigla di chiusura Vandalize del gruppo giapponese ONE OK ROCK.