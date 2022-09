Octopath Traveler II Anteprima: gli intrecci che fanno la storia

I Nintendo Direct sono spesso fonti di novità interessanti e quello che si è tenuto in data 13 settembre 2022 non ha fatto eccezione. Uno degli annunci, in verità previsto da molti appassionati, più emozionanti è stato quello di Octopath Traveler II, seguito del titolo del fortunato titolo di Square Enix uscito nel 2018 . Non è sorprendente che il gioco veda realizzato un seguito, visto il grande successo di pubblico che ha ottenuto, sia su Nintendo Switch che su Xbox One e PC. È stato accolto con un tale affetto da aprire la strada ad altri titoli con uno stile grafico affine, come Triangle Strategy che è in definitiva una delle migliori gemme disponibili su console Nintendo.

Octopath Traveler II è previsto per il 24 febbraio 2023 e oltre che su Nintendo Switch approderà sulle console Sony, a cui il titolo precedente è stato precluso e manca ancora per motivi misteriosi. È stata inoltre annunciata una Limited Edition, in vendita solamente sullo store ufficiale Square Enix, di rara bellezza. Tale gioiellino include un artbook, la colonna sonora su CD e dei mini busti degli 8 protagonisti del gioco, uno dei bonus più interessanti che si sono visti negli ultimi anni in una Collector’s Edition. È abbastanza scontato che tale edizione andrà letteralmente a ruba, per cui è consigliato muoversi per tempo se si vuole aggiungerla alla propria collezione. Ma, a parte tutti questi frizzi e lazzi, cosa abbiamo visto finora di Octopath Traveler II ? Chissà se riuscirà il titolo a superare il suo prequel e a migliorare la formula, che ha dato molte soddisfazioni ma non ha sfruttato a pieno tutte le sue possibilità.

Octopath Traveler II : la grande Solistia

Il primo trailer di Octopath Traveler II non è povero di informazioni ed elenca chiaramente le maggiori novità. L’ambientazione è Solistia, una fiorente regione divisa dal mare e abitata da numerosi popoli, tutta nuova rispetto alla Orsterra che abbiamo esplorato nel capitolo precedente. Il ciclo giorno – notte, di nuova introduzione, permette di rendere più varia l’ambientazione e di differenziare le Azioni Viaggio a seconda dell’orario. I nostri personaggi potranno interagire con gli NPC in maniera differente alla luce del sole rispetto che al buio e ciò probabilmente renderà anche più o meno efficaci le manovre più losche. Rubare o corrompere qualcuno? Meglio provarci alla luce della luna.

Le Azioni disponibili variano in base alla classe del personaggio prescelto, come nei più classici RPG, e la nostra squadra sembra offrire nuovamente una buona varietà di mestieri. Abbiamo a disposizione un guerriero, un mercante, un erudito, un chierico, una danzatrice, una ladra, una cacciatrice e una guaritrice. Seppur in alcuni casi a generi invertiti, le classi sembrano più o meno ricalcare quelle presenti in Octopath Traveler, perciò sappiamo cosa aspettarci dai vari personaggi in termini di potenzialità. Mescolare abilità e classi si consentirà di personalizzare il nostro party come più preferiamo.

Il sistema di combattimento di Octopath Traveler II sembra poggiare le fondamenta su quello del primo capitolo, perciò vedremo il ritorno di Dominio e Potenza. Potremo perciò accumulare punti di turno in turno, per poi lanciarci in potenti abilità una volta raggiunti i punti necessari. Resta fondamentale anche colpire i punti deboli degli avversari, scegliendo la giusta arma o l’attacco più adeguato, danneggiando lo scudo dei nemici per lasciarli del tutto scoperti nel turno successivo. La nostra crescita nel gioco si base anche sul potenziare a dovere i personaggi della nostra squadra, facendone crescere man mano le statistiche in maniera simile al titolo precedente. Un nuovo elemento aggiunto è il così detto Potere Latente, una arma da sfruttare in battaglia una volta riempita a sufficienza una barra abilità, su cui non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli. Tutto ciò rende il Battle system complesso e variegato e promette combattimenti da progettare passo passo per ottenere la sudata vittoria.

L’otto che scotta

Ciò che più interessa i giocatori più appassionati ed esperti di RPG, ovvero la trama e l’intreccio tra le otto storie proposte, ci è ancora del tutto oscuro. In effetti, il difetto principale di Octopath Traveler è stata proprio la scarsa interazione tra i personaggi e la poca sovrapposizione tra le loro vite, che ha deluso il giocatore medio dopo le promesse su tale aspetto del gioco e le conseguenti aspettative. Viste le numerose critiche a riguardo, è logico aspettarsi che Octopath Traveler II corregga il tiro per quanto possibile, concentrandosi proprio su questo elemento, a gran voce richiesto dai fan.

La bellezza del mondo intanto è rimasta del tutto intatta : il particolare stile HD-2D, in grado di mescolare la pixel art con gli elementi poligonali, dà il meglio di sé e crea una atmosfera coinvolgente e fiabesca. Oltretutto Solistia pare offrire una grande quantità di scorsi caratteristici, sia di città che di campagna o mare, complice il fatto che la tecnologia sia avanzata con gli anni e ora ci siano anche imponenti treni e macchine in stile steam punk. La presenza di mezzi di trasporto potrebbe anche implicare più vaste distanze da coprire, ma ciò rimane una ipotesi. Siamo invece certi che la colonna sonora sarà all’altezza dell’evoluzione del titolo, in considerazione della sua presenza come bonus nella edizione da collazione e della cura che viene sempre messa in tali dettagli. All’appello non manca nulla: non ci resta che attendere con ansia e incrociare le dita.