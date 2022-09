Western Digital annuncia una scheda di memoria per Nintendo Switch dedicata a Fortnite

Western Digital, azienda leader nelle tecnologie e soluzioni di archiviazione, annuncia una nuova partnership con Epic Games e Nintendo per distribuire la prima scheda SanDisk microSDXC per Nintendo Switch con licenza ufficiale Fortnite.

L’esclusiva scheda di memoria dedicata a Fortnite per Nintendo Switch è stata progettata per offrire ai giocatori di Fortnite uno spazio di archiviazione coerente con le loro esigenze e affidabile, indipendentemente dalla modalità di gioco. La scheda è stata inoltre testata e approvata per l’uso con tutte le console Nintendo Switch ed è coperta da una garanzia a vita limitata per offrire ai giocatori la tranquillità necessaria per condurre il gioco.

Ispirato ai costumi ufficiali da Skull Trooper (128GB) e al leggendario Cuddle Team Leader (256GB), il design esterno delle carte rende omaggio ad alcuni dei personaggi più originali e popolari del gioco. Come bonus, i fan che acquisteranno la carta riceveranno un codice per riscattare lo speciale Angular Flow Wrap2, per ipnotizzare i compagni di squadra.

Susan Park, vice president of Consumer Solutions Product Management, Western Digital, ha dichiarato:

Con centinaia di milioni di fan in tutto il mondo, Epic Games è un’azienda riconosciuta per la sua leadership e capacità di innovazione nel settore del gaming. Siamo entusiasti di collaborare con Epic Games e Nintendo per contribuire a migliorare l’esperienza di gioco dei fan, portando le nostre schede di memoria, uniche, alla community di Fortnite.

La scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch dedicata a Fortnite viene venduta al prezzo di 40,99 euro nella capacità da 128GB e 64,99 dollari nella capacità da 256GB ed è già disponibile presso un gruppo selezionato di rivenditori, presso gli e-tailer e sullo store online di Western Digital.

L’accordo di partnership è stato facilitato da IMG, l’agenzia mondiale esclusiva di Fortnite per le licenze dei prodotti di consumo.