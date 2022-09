The Sims 4: sarà gratis il 18 ottobre

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato che il gioco base di The Sims 4 sarà disponibile per tutti i nuovi giocatori per il download gratuito su PC/Mac tramite l’app EA o Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, a partire dal 18 ottobre 2022.

EA e Maxis hanno accolto milioni di giocatori di The Sims nel corso degli anni e li hanno osservati con interesse mentre liberavano la loro immaginazione, scoprivano e si relazionavano con idee, esperienze e versioni di se stessi, sia nel gioco che nella vita reale. Con la gratuità del gioco base di The Sims 4, il team si dedica più che mai allo sviluppo di nuove e significative esperienze per i giocatori e continuerà a sviluppare e rilasciare pacchetti, kit e Consegne Express dei Sims nel prossimo futuro.

I giocatori potranno saperne di più su ciò che è in cantiere durante uno streaming speciale, Dietro il Summit dei Sims, il 18 ottobre 2022 alle 19:00 ora italiana, tramite i canali YouTube e Twitch di The Sims.

Infine, i Simmers che hanno acquistato il gioco base The Sims 4 entro il 17 ottobre riceveranno in regalo il Lusso nel Deserto Kit. Con il Lusso nel Deserto Kit, i Sims potranno rilassarsi nella loro moderna oasi con lussuosi arredi per interni ed esterni, ispirati al paesaggio naturale del deserto del Sud-Ovest e a materiali come la pietra e il legno.

Qui sotto il tweet ufficiale che conferma la versione gratis di The Sims 4 ad ottobre.

More players! More stories! More ways to chaos! ✨

The Sims 4 will be FREE to download across PC/Mac & Consoles on October 18!

More updates to follow during a special Behind The Sims Summit stream: https://t.co/89B3MDdeek pic.twitter.com/W4Gjg3xl75

— The Sims (@TheSims) September 14, 2022