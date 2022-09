The Chant: diamo uno sguardo al dietro le quinte dela colonna sonora

L’intervista esclusiva con Paul Ruskay, Audio Director e Mike Skupa, Creative Director di The Chant, l’action adventure horror cosmico in terza persona per giocatore singolo in uscita il 3 novembre, svela il processo creativo non convenzionale dietro la musica e il sound design del gioco.

Sviluppato da Brass Token e pubblicato da Prime Matter, i giocatori di The Chant sperimenteranno un audio coinvolgente in un’atmosfera fortemente influenzata dagli anni ’70, inclusa l’elettronica sperimentale originale composta e progettata dal noto artista. Paul Ruskay è stato uno dei principali produttori audio di musica e sound design per l’industria dei videogiochi, dei film e della pubblicità negli ultimi 26 anni.

Gli esseri umani rispondono alla paura in modo fisico, in particolare quando giocano a un gioco di avventura e azione horror. Quello che ci si aspetta dal punto di vista sonoro da The Chant è un mix tra il rendere omaggio ai classici del genere ma con un pizzico di originalità.

Approccio non ortodosso

The Chant è un titolo horror soprannaturale che utilizza brani sperimentali per amplificare il terrore e la tensione nel gameplay. Altrettanto importante è l’atmosfera analogica della colonna sonora, che consente ai giocatori di viaggiare nell’ambiente naturale in cui si svolge il gioco: la remota Glory Island ai margini della costa del Pacifico.

Sapendo bene come invocare l’horror, Paul è stato profondamente influenzato in questo gioco dalle colonne sonore dei classici dell’horror cult degli anni ’70.

Secondo l’Audio Director, è stato facile entusiasmarsi per The Chant. “I riferimenti sono stati molto interessanti per me, questo è stato un progetto divertente da esplorare in modo creativo”. Ha dichiarato Ruskay aggiungendo che Mike Skupa è stato un grande collaboratore per tutto il progetto, guidando il processo verso i film horror classici degli anni ’70 e ’80, cercando anche di ottenere un’atmosfera originale che potesse distinguersi dal genere di riferimento.

