SIFU: svelata la versione fisica per Switch e il Redemption Set per chi già possiede il gioco

Gli sviluppatori Sloclap e il pubisher Microids hanno presentato l’edizioni retail per Nintendo Switch di Sifu, oltre al Redemption Set, un cofanetto da collezione con chicche esclusive e destinato a chi già possiede il gioco. Siccome il titolo esplora i temi della vendetta e della redenzione, il nome del set calza. Le versioni retail e digitali di Sifu per Switch, così come il Redemption Set, saranno disponibili dall’8 novembre.

Contenuto di queste edizioni retail:

L’edizione Vengeance include:

Destinato ai giocatori che già possiedono il gioco su PlayStation 5, PlayStation 4 o PC, il Redemption Set conterrà:

Oltre ai contenuti del Redemption Set, la Redemption Edition per Nintendo Switch sarà composta da:

Ricordiamo infine che Sifu ha ricevuto un aggiornamento estivo il 31 agosto. Questo aggiornamento gratuito offre ai fan nuovi modi di giocare aggiungendo nuove funzionalità come cheat/modificatori di gioco, un nuovo sistema di punteggio e una selezione di nuovi abiti.

Qui sotto potete vedere i tweet di Microids che mostrano la versione fisica e il Pentiment Set di Sifu.

Intended for the players who already own the game on PlayStation 5 l 4 or PC, the Redemption Set will feature an 8-inch (20cm) figurine representing the Student, a tenacity pendant and a 160-page ‘Behind the Art of Sifu’ Developers Diary published by @Pixnlove.#SifuGame pic.twitter.com/FJscWih3fv

— Microids – F.I.S.T. 🐰 Available now (@Microids_off) September 14, 2022