You Suck at Parking: trailer di lancio

Come precedentemente annunciato, da oggi 14 settembre il racing game in cui bisogna saper parcheggiare, You Suck at Parking, è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass. Il gioco arriverà successivamente (2023) anche su PlayStation e Nintendo Switch. Il team Happy Volcano ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

David Prinsmel, Game Director, ha detto in merito:

“Il giorno del lancio è arrivato e siamo davvero entusiasti non solo di arrivare su Xbox e PC con You Suck at Parking, ma anche di farlo su Game Pass al day one. Ma c’è molto di più in arrivo, non solo con i lanci su PlayStation e Nintendo Switch il prossimo anno, ma anche con nuovi contenuti continui per le versioni esistenti ogni due settimane”.

Questa la descrizione del gioco:

Composto da modalità single-player e multiplayer online, You Suck at Parking è un’esperienza di parcheggio estrema, oltre ad essere un gioco di corse in cui l’obiettivo è quello fermarsi. Bisognerà correre contro il tempo, tra macchine che sfrecciano, derapano e trascinano i freni a mano mentre si schiantano in punti di parcheggio sui tracciati

La modalità multigiocatore del gioco inizialmente consentirà a quattro giocatori di sfidarsi in un vero e proprio parking party, e il titolo conterrà 60 livelli multigiocatore e 100 livelli in solitaria con difficoltà crescente. Sarà multipiattaforma.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.