Star Ocean The Divine Force: primi 10 minuti di gameplay della demo al Tokyo Game Show

Famitsu ha pubblicato 10 minuti di gameplay della demo del Tokyo Game Show 2022 per Star Ocean: The Divine Force. Recentemente sono stati rilasciati due trailer dei personaggi per il gioco che introducevano Midas Felgreed e Nina Deforges. Potete vedere il gameplay della demo qui sotto.

Come seguito della lunga serie di giochi di ruolo di fantascienza di Square Enix, Star Ocean: The Divine Force presenta due protagonisti, ciascuno con le proprie storie e personaggi di accompagnamento. Nel gioco ogni personaggio ha la propria storia e stili di combattimento. Anche l’esplorazione è stata ampliata, svolgendosi in ampi ambienti dove è possibile volare. Il titolo è stato rivelato nell’ottobre 2021 e le reazioni sulla sua presentazione generale sono state contrastanti. In termini di esplorazione, ci sono ambienti più ampi da esplorare e i giocatori possono anche volare. Di seguito una panoramica del gioco:

In Star Ocean The Divine Force, i personaggi possono spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli.

Caratteristiche

Esplorate liberamente in tre dimensioni : tutto ciò che vedi può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre.

Una libertà di spostamento e nel combattimento senza pari: volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entra in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni.

Azione intensa: i personaggi possono sopraffare i nemici con attacchi rapidissimi, abilità speciali che permettono di scomparire per un breve istante e una tecnica letale che abbatte con un sol colpo.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile il 27 ottobre in tutto il mondo per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.