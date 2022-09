Sable: annunciata la versione PS5 al Tokyo Game Show 2022 con finestra di lancio

L’ editore Raw Fury e lo sviluppatore Shedworks hanno ufficialmente annunciato durante il Tokyo Game Show 2022, che la versione PlayStation 5 del gioco di esplorazione Sable sarà rilasciata entro la fine dell’anno corrente. Le novità sul titolo tuttavia non sono circoscritte essenzialmente a questo, infatti un punto focale di particolare interesse sono le nuove funzionalità che verranno introdotte con la versione next- gen.

All’interno di Sable, infatti, verranno implementati un mini-gioco di pesca, un laghetto di pesca e insetti, una nuova maschera da pesca e il supporto per il feedback tattile del controller wireless DualSense che promette di stravolgere totalmente l’esperienza di gioco quando si cavalcano le dune. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale dell’editore:

Intraprendi un viaggio unico e indimenticabile e guida Sable attraverso il suo volo a vela; un rito di passaggio che la porterà attraverso vasti deserti e paesaggi ipnotizzanti, sormontati dai resti di astronavi e antiche meraviglie.Esplora le dune sulla tua hoverbike, scala rovine monumentali e incontra altri nomadi mentre scopri misteri da tempo dimenticati e scopri chi è veramente dietro la sua maschera.Con il suo stile artistico unico e la colonna sonora originale di Japanese Breakfast, immergiti nel mondo di Sable ed esplora tutto al tuo ritmo. C’è molto in questo mondo che aspetta solo di essere scoperto. Non avere paura. Fai il salto.

Caratteristiche principali

Esplora al tuo ritmo, senza la pressione del tempo e senza pericoli.

Guida e progetta la tua hoverbike unica attraverso un paesaggio fatto a mano.

Aiuta gli abitanti del mondo, scopri luoghi misteriosi e svela segreti.

Colonna sonora originale di Japanese Breakfast.

Insomma non è poco ciò che è stato annunciato; il titolo fu lanciato per la prima volta per Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam il 23 settembre 2021 e sarà veramente interessante vedere quanto possano cambiare le dinamiche di gioco adattate al DualSense di nuova generazione. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che Star Ocean: The Divine Force si è mostrato durante il Tokyo Game Show? Qui il nostro articolo dedicato.