Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: primi 13 minuti di gameplay dal Tokyo Game Show 2022

Durante il Tokyo Game Show 2022 Square Enix ha pubblicato i primi 13 minuti di gameplay della demo di Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion, il remake uscito ormai 15 anni fa, ed è ambientato precedentemente a Final Fantasy VII. Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion sarà disponibile dal 13 dicembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Potete trovare il gameplay qui sotto sia in inglese che in giapponese. Di seguito una panoramica tramite Steam:

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION è una versione rimasterizzata del CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII- originale con una revisione completa della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, un’interfaccia rielaborata e un aggiornamento al sistema di combattimento.

La storia ha inizio sette anni prima degli eventi di FINAL FANTASY VII (1997) e segue Zack Fair, un giovane e ambizioso SOLDIER della Shinra. Zack ha il compito di rintracciare un SOLDIER prima classe di nome Genesis Rhapsodos. Nel corso della sua missione, tuttavia, scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra e i mostri che vengono creati. Nel gioco appaiono Cloud, Sephiroth, Aerith e altri personaggi del franchise di FINAL FANTASY VII.

Il gioco presenta la storia di Zack Fair, un giovane guerriero che insegue un sogno e combatte per difendere il proprio onore. Al suo fianco troverai eroi leggendari, un ragazzo destinato a salvare il mondo e una giovane donna che stringe tra le mani il fato del pianeta. Il legame che unisce Zack e Cloud viene svelato in questa epica storia di amore ed eroismo, che supera il limite di un semplice remaster HD.

Caratteristiche

Comparto grafico in HD : Modelli 3D completamente ridisegnati, compresi personaggi e sfondi, per arricchire l’esperienza visiva.

: Modelli 3D completamente ridisegnati, compresi personaggi e sfondi, per arricchire l’esperienza visiva. Sistema di combattimento migliorato

