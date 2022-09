ONI Road to be the Mightiest Oni: mostrato il filmato di apertura al Tokyo Game Show 2022

Clouded Leopard Entertainment e Shueisha Games, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno rilasciato il filmato d’apertura del gioco d’azione in 3D ONI Road to be the Mightiest Oni. Il filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) dura all’incirca due min e permette di dare un bellissimo sguardo al gioco, con una particolare attenzione per la colonna sonora molto intensa e d’effetto. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite la sua pagina Steam:

La storia si svolge a Kisejima, una piccola isola in mezzo all’oceano. Qui, si dice che il potere che giace dormiente all’interno degli spiriti demoniaci locali può essere tirato fuori sfidandoli a prove, dove gli antichi demoni che una volta furono sconfitti da Momotaro vengono chiamati a combattere. Tuttavia, pochi sono mai tornati vivi da Kisejima. Kuuta, il protagonista, è l’unico sopravvissuto dell’esercito del Re Demone che ha affrontato Momotaro in battaglia. Lui e Kazemaru, uno spirito misterioso che vive su Kisejima, si alleano per affrontare sfide di ogni forma e dimensione!

Particolarmente interessante è l’opera d’arte colorata di Kenei Design, all’interno del gioco ( di per se di grande impatto visivo) saltano subito all’occhio prati verdi abbaglianti, le foreste incombenti e le pianure di megaliti galleggianti ed il filmato rilasciato mostra proprio questo.ONI Road to be the Mightiest Oni uscirà per PlayStation 5 , PlayStation 4 e PC tramite Steam nel 2022, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Sable è stato annunciato nella sua versione PS5? Qui il nostro articolo dedicato.