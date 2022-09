Dragon Quest Treasures si mostra durante il Tokyo Game Show 2022

In queste ore si sta svolgendo il Tokyo Game Show, uno dei eventi più attesi dell’anno dai giocatori di tutto il mondo; ed è proprio in queste ore ed in questo evento che Dragon Quest Treasures si è mostrato in un trailer di gioco, rilasciato dall’ editore Square Enix e dallo sviluppatore TOSE. Il video ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) dura all’incirca due minuti e mostra interessanti dinamiche di gioco con una particolare attenzione alla grafica. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite Square Enix:

Erik e sua sorella Mia vivono su una nave vichinga, sognando il giorno in cui potranno esplorare il mondo alla ricerca di un grande tesoro. Una notte incontrano una coppia di creature ultraterrene, Porcus e Purrsula, e vengono portati via in un luogo misterioso noto come Draconia, una terra leggendaria piena di tesori che aspettano solo di essere scoperti. L’avventura che Erik e Mia hanno sempre sognato è finalmente iniziata!Con il vasto mondo di Draconia da esplorare e tonnellate di allettanti tesori da trovare, Erik, Mia e i loro simpatici compagni avranno bisogno di aiuto. La squadra presto fa amicizia e recluta una vera varietà di mostri ben educati. Sfruttando le visioni magiche di questi mostri del tesoro nascosto e le loro abilità uniche di caccia al tesoro, i nostri eroi gareggeranno su campi aperti, scaleranno scogliere con un solo balzo e scivoleranno su voragini spalancate per localizzare il bottino anche nei punti più diabolicamente inaccessibili !Avventurati in un mondo vasto e vario dove si nascondono svolte, svolte e misteri lungo il tuo percorso alla scoperta del leggendario tesoro di Draconia!

Insomma è il gioco è davvero accattivante ed è molto atteso dai fan, Dragon Quest Treasures uscirà su Switch il 9 dicembre in tutto il mondo, restiamo sintonizzati.