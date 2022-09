Xbox Stream Live: ecco cosa è stato mostrato durante il Tokyo Game Show 2022

L’evento di Xbox al Tokyo Game Show 2022 ha mostrato titoli come Persona 5, Eyuden: Chronicles Rising, Wo Long Fallen Dynasty, di seguito sono stati presentati vari titoli come Naraka: Bladepoint. L’evento continua con un gameplay di Exoprimal incentrato sugli Exofighters. A seguire è stato presentato BlazeBlue: Cross Tag Battle, l’ultimo titolo di Guilty Gear, l’Anniversary Edition di Elder Scrolls Skyrim e l’annuncio di Red Fall in arrivo sulle console Xbox nel 2023. In seguito vengono annunciate nuove serie su Xbox per Ni No Kuni, il titolo di SpikeChunsoft Monokuma, il gameplay di Kiriko in arrivo il 5 ottobre su Overwatch 2. A seguire è stato mostrato il gameplay di Hundred Heros. Durante l’evento è stato annunciato il decimo anniversario di Forza Horizon, ed è stato mostrato il trailer di Palworld e inoltre Assasin’s Creed Odyssey sarà disponibile dal 15 settembre su Game Pass. Di seguito è stato annunciato Fuga: Melodies of Steel 2 in arrivo nel 2023, infine il trailer di annuncio perDeathloop che sarà disponibile dal 20 settembre e di Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion che sarà disponibile dal 13 dicembre. Trovate la live qui sotto. Di seguito una panoramica dei titoli più importanti:

Deathloop

Deathloop è uno sparatutto in soggettiva next-gen di Arkane Lyon, il pluripremiato studio che ha creato Dishonored. In Deathloop, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso loop temporale sull’isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno. Nei panni di Colt, l’unica possibilità di fuga è mettere fine a questo ciclo infinito assassinando otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci.

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION è una versione rimasterizzata del CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII- originale con una revisione completa della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, un’interfaccia rielaborata e un aggiornamento al sistema di combattimento.

