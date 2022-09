Exoprimal si mostra in uno story trailer durante il Tokyo Game Show 2022

Capcom mostra durante il Tokyo Game Show 2022 la sua opera PvPvE Exoprimal ( qui la nostra recensione) dove l’umanità, in un contesto post-apocalittico nel futuro, è costretta a combattere contro una spaventosa invasione di dinosauri. Durante l’evento viene mostrato un corposo story trailer che riesce a dare un’idea chiara e precisa di un’atmosfera dinamica ed imprevedibile. Ciò è evidentissimo nel video rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo). Di seguito una panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

Exoprimal è un gioco d’azione a squadre online in cui l’umanità, armata delle ipertecnologiche exocorazze, affronta i più feroci predatori della storia: i dinosauri.​​

Le exocorazze sono suddivise per ruoli e ogni giocatore dovrà fornire il proprio contributo nella lotta ai dinosauri in varie modalità a squadre solo online.

Sopravvivenza, la modalità principale del gioco, vede competere due squadre di cinque giocatori in missioni PvE e PvP. I combattenti saranno trasportati sul luogo dell’ultima invasione di dinosauri e, sotto la guida di Leviathan, dovranno completare gli incarichi indicati. Vince la squadra che si dimostrerà più veloce a portare a termine la missione.

Che si tratti di competere tra squadre o di collaborare contro una minaccia comune, la priorità è sempre completare gli obiettivi il più velocemente possibile. Le missioni variano in base a fattori come il livello di abilità dei giocatori, così da proporre partite sempre diverse e dallo sviluppo imprevedibile.

Durante l’evento non è stata rilasciata una data di uscita precisa ma viene confermata la finestra di lancio per un generico 2023. Non ci resta che aspettare ulteriori rivelazioni da parte di Capcom, restiamo sintonizzati.