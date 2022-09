Overwatch 2: al Tokyo Game Show 2022 viene mostrato Kiriko, il nuovo eroe

Overwatch 2, attraverso un corposo trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), durante il Tokyo Game Show 2022 mostra il suo nuovo eroe, Kiriko. Dal filmato è possibile evincere alcune mosse speciali di Kiriko che saranno tra le abilità del personaggio nel gioco: i pugnali di Kiriko e la capacità di scomparire per un breve periodo di tempo per attraversare lo spazio e deporre nuovamente le uova.

L’eroe sembra davvero interessante e darà sicuramente un’ulteriore marcia in più al gioco in continua evoluzione. Overwatch 2 sarà lanciato il 4 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Il gioco sarà free-to-play in accesso anticipato, con l’aggiunta di ulteriori mappe, eroi, cosmetici e contenuti PvE nel corso del tempo.Restiamo dunque sintonizzati sulla questione in attesa di ulteriori rivelazioni. Nel frattempo però, lo sapevate che durante il Tokyo Game Show è stato mostrato anche uno Story Trailer di Exoprimal? Qui il nostro articolo dedicato.