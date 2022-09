Batora Lost Haven: annunciata la data di uscita, arriva il 20 ottobre

Team17 annuncia che Batora: Lost Haven, il prossimo action-RPG interplanetario di Stormind Games, sarà pubblicato il 20 ottobre per le console PC, PS4, PS5, Xbox

One e Xbox Series X|S, con il lancio su Nintendo Switch a seguire. Coloro che desiderano provare il gioco prima del lancio possono andare sulla pagina di Steam fino al 19 settembre per giocare alla demo gratuita per PC o dare un’occhiata al gioco dal vivo al Tokyo Game Show 2022 dal 15 al 18 settembre. Di seguito una panoramica del titolo:

In Batora: Lost Haven potrete esplorare una serie di pianeti unici e scoprire una galassia in cui la morale è relativa e il confine tra giusto e sbagliato è spietatamente sottile. Nel corso dell’esplorazione, dovrete sfruttare le abilità uniche di Avril per perfezionare diversi stili di combattimento e sconfiggere nemici mortali, risolvere intricati enigmi e affrontare le missioni che le verranno affidate da alieni piuttosto curiosi. Le vostre scelte possono cambiare il viaggio e il modo in cui porterete a termine la vostra missione finale di salvare il rifugio perduto.



Caratteristiche

Avventura interplanetaria ricca di azione : intraprendete un f antastico viaggio di esplorazione di mondi alieni, dove incontrerete una varietà di creature uniche e svelerai i segreti della galassia.

: intraprendete un f di esplorazione di mondi alieni, dove incontrerete una varietà di e svelerai i segreti della galassia. Meccanica unica : i poteri duali di Sole e Luna per superare gratificanti challenge ambientali e sconfiggere avversari mortali.

: i poteri duali di Sole e Luna per superare ambientali e sconfiggere avversari mortali. Storia con finali multipli : le vostre scelte possono decidere il destino dell’universo e dei suoi abitanti. Valutate le vostre azioni con attenzione e scegliete il percorso migliore in questo epico racconto interplanetario scritto dalla v incitrice di un Writers Guild Award .

: le vostre scelte possono decidere e dei suoi abitanti. Valutate le vostre azioni con attenzione e in questo epico racconto interplanetario scritto dalla v . Combat system multilivello: sfruttate i poteri della mente e del corpo nelle frenetiche battaglie contro creature fantastiche e nemici di altri mondi.

Batora: Lost Haven sarà disponibile dal 20 ottobre su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con il lancio su Nintendo Switch a seguire.