Wo Long Fallen Dynasty: un nuovo filmato rivelato al Tokyo Game Show 2022

Koei Tecmo e il Team Ninja hanno rivelato durante il Tokyo Game Show un nuovissimo filmato di Wo Long Fallen Dynasty che mostra, come punto focale del filmato, la dinamica del combattimento, insieme ovviamente alle meccaniche della creazione del personaggio. Importante sottolineare che, come da stessa ammissione del creatore, il titolo non sarà ” facile da giocare” ma che ” promette di essere molto gratificante”.

Wo Long: Fallen Dynasty uscirà all’inizio del 2023 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Maggiori informazioni arriveranno domani durante lo showcase di Koei Tecmo, restiamo dunque sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che Overwatch 2 ha mostrato il nuovo eroe Kiriko? Qui il nostro articolo dedicato.