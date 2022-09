Ni No Kuni Wrath of the White Witch Remastered: trailer di lancio per Xbox e Game Pass al Tokyo Game Show 2022

Ni No Kuni, uno dei migliori JRPG degli ultimi due decenni, è finalmente disponibile anche per la famiglia di console Xbox. Durante il suo recente streaming Tokyo Game Show 2022, Microsoft ha confermato Ni No Kuni Wrath of the White Witch Remastered, per Xbox e Game Pass, Level-5 e Studio Ghibli.

Una versione rimasterizzata del gioco è stata lanciata per PS4 e PC nel 2019, ed è la stessa che è stata resa disponibile anche sulle piattaforme Xbox. Nel frattempo, è stato anche confermato che il suo sequel, No no Kuni 2: Revenant Kingdom, verrà lanciato anche per console Xbox e Xbox Game Pass nel 2023. Il franchise è rimasto inattivo (almeno in Occidente) per alcuni anni, con Level-5 che si è concentrato su una versione mobile e un film d’animazione negli ultimi anni. Potete vedere il trailer di lancio mostrato durante l’evento Xbox Live Stream qui sotto. Di seguito una panoramica del titolo:

Ritornate in un altro mondo con Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered. La storia senza tempo di LEVEL-5 torna in forma rinnovata, con grafica e prestazioni migliorate. Unisciti a Olivier nella sua avventura in un mondo popolato da nuovi amici e pericolosi nemici, nella speranza di riportare indietro sua madre dopo un tragico incidente. La storia prende vita grazie all’utilizzo di animazioni realizzate dal leggendario Studio Ghibli e alla colonna sonora composta da Joe Hisaishi. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ combina grafica animata in maniera incredibile, narrazione impareggiabile e una colonna sonora trascinante per creare un gioco di ruolo d’avventura senza precedenti.

Ni No Kuni Wrath of the White Witch Remastered è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo DS, PC Tramite Steam e ora anche su Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.