One Piece Odyssey: svelata la data al Tokyo Game Show 2022

Abbiamo da poco assistito ad una livestream dal Tokyo Game Show 2022 di Bandai Namco Entertainment, all’interno del quale si è assistito ad uno show dedicato interamente a One Piece Odyssey, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 12 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PlayStation 4. La stream è iniziata presentandoci un trailer piuttosto interessanti, dove possiamo vedere tutta la ciurma capitanata ovviamente dal nostro Luffy.

Dopodiché, Bandai Namco ha mostrato finalmente il gameplay dell’opera al Tokyo Game Show 2022, dove abbiamo visto diverse caratteristiche dell’opera nipponica. Innanzitutto, abbiamo un po’ visto come sarà strutturato l’open world del gioco, dove abbiamo visto diverse location e non solo. In più, parlando del gameplay, l’azienda ha mostrato anche il sistema di combattimento di One Piece Odyssey.

Ecco alcuni dettagli del gioco:

ONE PIECE ODYSSEY è un gioco di ruolo con tutti gli elementi unici di ONE PIECE che gli appassionati hanno richiesto a gran voce. Il progetto è in lavorazione da diversi anni, con l’obiettivo di ricreare in ogni dettaglio il mondo di ONE PIECE, e ora è pronto a essere svelato!

Preparati per un nuovissimo RPG, caratterizzato da personaggi e mostri inediti, e prodotto personalmente da Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE. Il gioco può contare inoltre sulle magnifiche musiche di Motoi Sakuraba, noto per il suo contributo a titoli come Dark Souls e la serie di Tales of.

La Thousand Sunny è distrutta… La ciurma è dispersa… Rufy ha perso il suo cappello di paglia…

Durante il viaggio, la ciurma dei pirati di Cappello di paglia, guidata da Monkey D. Rufy, viene travolta da una tempesta. Il gruppo si ritrova su una misteriosa isola, ma ciascun membro approda in un’area diversa, perdendo il contatto con gli altri. Da queste premesse, ha inizio un’avventura tra la natura selvaggia, in cui affrontare potenti nemici e conoscere i bizzarri abitanti dell’isola.

Collabora con Rufy e la sua ciurma per poter riprendere il mare!