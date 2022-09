Capcom Online Program: ecco cosa è stato mostrato dal Tokyo Game Show

Per il Tokyo Games Show partito oggi 15 settembre, Capcom si presenta con il suo Online Program, in cui sono stati mostrati i nuovi titoli e gli aggiornamenti.

Il primo gioco ad essere mostrato è Monster Hunter Rise Sunbreak, con il Free Title Update 2 ver.12 che sarà disponibile dal 29 settembre e porterà, tra le tante cose, i mostri Violet Mizutsune, Flaming Espinas e Risen Chameleos. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer.

Il secondo gioco ad essere mostrato è Resident Evil Village, nella sua Gold Edition in arrivo il 28 ottobre, che porterà tre aggiornamenti al gioco: la terza persona per Village, il DLC Shadows of Roses, sempre in terza persona e con protagonista Rose, la figlia di Ethan, e nuovi personaggi giocabili per la modalità mercenari, come Lady Dimitrescu e Heisenberg. Oggi, sono stati mostrati nuovi filmati gameplay, ed è stato annunciato l’arrivo del gioco anche su MAC e Nintendo Switch in Cloud. Sempre per quanto riguardo lo Switch in Cloud, è stato svelato che arriveranno Resident Evil 7 e i remake del due e del tre.

Non si conclude qui la parentesi della saga horror, in quanto viene annunciato che verranno mostrate novità relative al remake di Resident Evil 4 al prossimo Resident Evil Showcase il mese prossimo.

Qui sotto il video della parte relativa a Resident Evil.

E’ poi il turno di Exoprimal, che si mostra con il nuovo story trailer. Sono stati mostrati poi diversi dettagli sia relativi ai personaggi che faranno parte del gioco, che le diverse classi, e personalizzazioni, con tanto di emote.

Parentesi Megamen Battle Network Legacy Collection, con la collection di ben 10 giochi, divisa in due parti, in arrivo nel 2023.

No matter what, we’re always connected!

Online NetBattling and chip trading are in development for Mega Man Battle Network Legacy Collection!

🌐 https://t.co/G9A8IY16Lo pic.twitter.com/M40rD6nyff — Mega Man (@MegaMan) September 15, 2022

L’ultima parte dello show se la prende un altro titolo molto atteso, Street Fighter 6, che si mostra con le modalità Fighting Ground, World Tour e World Hub.

Per il World Tour si vede un ampio spazio dedicato alla personalizzazione del proprio avatar, tra combattimenti per strada e incontri con i noti personaggi della serie; a proposito di personaggi noti, sono stati presentati quattro lottatori storici: Dhalsim, Blanka, E.Honda e Ken. Il Buttle Hub è invece un posto in cui poter girare con il proprio avatar, fare acquisti e giocare in cabinati a classici Capcom, tra cui anche i vecchi Street Fighter. Un’universo all’interno dello stesso universo, in una vera e propria sala giochi all’interno del gioco stesso. Ci sarà poi una closed beta del Battle Hub dal 7 al 10 ottobre.

A questo link potete vedere la live completa del Capcom Online Program.