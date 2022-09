LEGO Bricktales: annunciata la data d’uscita

Svelato al Future Game Show si marzo, LEGO Bricktales ha ora una data d’uscita. Il titolo in cui costruire coi mattoncini e risolvere enigni, in sviluppo da parte di ClockStone e pubblicato da Thunderful Games, arriverà infatti il 12 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC, via Steam. Per l’occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Dieter Schoeller, vicepresidente della produzione di Thunderful, ha dichiarato in un comunicato stampa:

“La risposta a LEGO Bricktales da parte dei fan e dei media, da quando abbiamo svelato il gioco e dato la possibilità di toccarlo con mano in occasione di eventi come la Gamescom, è stata incredibile. È stato entusiasmante vedere le persone scoprire l’essenza del gioco LEGO nella creatività offerta dalla costruzione di mattoncini, e non vedo l’ora che tutti possano metterci le mani per davvero quando LEGO Bricktales uscirà per PlayStation, Xbox, Switch e PC il 12 ottobre”.

Caratteristiche:

Un’avventura LEGO a spasso per il mondo: Vivi una stravagante ed epica avventura in giro per il mondo, impreziosita da dialoghi interessanti e da segreti divertenti da svelare.

Vivi una stravagante ed epica avventura in giro per il mondo, impreziosita da dialoghi interessanti e da segreti divertenti da svelare. Splendidi mondi diorama: Divertiti a esplorare cinque diversi biomi e un parco dei divertimenti, il tutto interamente costruito con mattoncini LEGO.

Divertiti a esplorare cinque diversi biomi e un parco dei divertimenti, il tutto interamente costruito con mattoncini LEGO. Costruire, che passione: Scopri il sistema di costruzione più intuitivo che si sia mai visto in un videogioco LEGO e, mattoncino dopo mattoncino, osserva le tue creazioni prendere vita in un mondo tridimensionale.

Scopri il sistema di costruzione più intuitivo che si sia mai visto in un videogioco LEGO e, mattoncino dopo mattoncino, osserva le tue creazioni prendere vita in un mondo tridimensionale. Molteplici enigmi, molteplici soluzioni: Tante tipologie diverse di puzzle che mettono alla prova le tue abilità di costruzione. Libera l’ingegnere che c’è in te e cimentati in puzzle funzionali basati sulla fisica per costruire un ponte e permettere alla scavatrice di attraversare il fiume, divertiti a progettare un nuovo, sfarzoso trono del re e personalizza le attrazioni del parco dei divertimenti.

Tante tipologie diverse di puzzle che mettono alla prova le tue abilità di costruzione. Libera l’ingegnere che c’è in te e cimentati in puzzle funzionali basati sulla fisica per costruire un ponte e permettere alla scavatrice di attraversare il fiume, divertiti a progettare un nuovo, sfarzoso trono del re e personalizza le attrazioni del parco dei divertimenti. Una modalità libera per dare un tocco in più: Sblocca la modalità libera completando un punto di costruzione e perfeziona le tue costruzioni con una vasta selezione di mattoncini aggiuntivi e con temi diversi.

Sblocca la modalità libera completando un punto di costruzione e perfeziona le tue costruzioni con una vasta selezione di mattoncini aggiuntivi e con temi diversi. Tanti oggetti da sbloccare e collezionare: Trova gli elementi collezionabili all’interno dei vari diorami e usali per comprare dei nuovi, fantastici oggetti per il tuo guardaroba o nuovi set di mattoncini colorati per la modalità libera.

Trova gli elementi collezionabili all’interno dei vari diorami e usali per comprare dei nuovi, fantastici oggetti per il tuo guardaroba o nuovi set di mattoncini colorati per la modalità libera. Un personaggio da personalizzare a tuo piacimento: Crea un mini versione di te scegliendo tra le moltissime parti a disposizione e sblocca sempre più opzioni ispirate ai mondi che visiterai man mano che avanzerai nella storia.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di LEGO Bricktales.