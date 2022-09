Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri: ufficiale la data su PC

Si vociferava già da qualche giorno, ma ora abbiamo l’ufficialità: Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri arriverà su PC (Steam ed Epic Games Store) il 19 ottobre. L’annuncio arriva dalle pagine del PlayStation Blog, insieme ad un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

I giocatori su PC potranno dunque vivere le avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer in giro per il mondo in questa raccolta che include i giochi rimasterizzati e ottimizzati per PC, Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta.

Come scritto sul post del PlayStation Blog, questa versione è ottimizzata per PC, con migliorie appositamente implementate per questa piattaforma, come un’interfaccia rivista, cursori di scala, rilevamento di GPU e VRAM, velocità di caricamento variabile ed altro ancora.

Fedeltà grafica migliorata, con risoluzione 4K reale super nitida: da fitte giungle a montagne innevate, da isole esotiche a strade bagnate dalla pioggia, potrete ammirare tutti i panorami grazie anche al supporto dei monitor ultrawide. Ci saranno poi una lunga serie di regolazioni grafiche realizzate appositamente per PC, come la qualità variabile di texture e modelli, il filtro anisotropico, nuovi sistemi di ombre e riflessi, e l’occlusione ambientale.

Framerate potenziato con la soluzione di upscaling temporale di livello superiore, AMD Fidelity FX Super Resolution 2. FSR 2 usa algoritmi temporali all’avanguardia per migliorare il framerate e garantire un’esperienza di gioco ad alta risoluzione e di alta qualità in Uncharted: Raccolta – L’eredità dei ladri su un’ampia gamma di schede grafiche compatibili. Ideale per scatti epici in Modalità foto.

Queste invece le specifiche:

Minime Consigliate Performance Ultra Obiettivi di performance 30 FPS @ 720p Medium Settings 30 FPS @ 1080p High Settings 60 FPS @ 1440p High Settings 60 FPS @ 4K Ultra Settings CPU Intel i5-4330 AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-7700k AMD Ryzen 7 3700X Intel i9-9900k AMD Ryzen 9 3950X GPU NVIDIA GTX 960 (4 GB) AMD R9 290X (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB) AMD RX 6800 (16 GB) RAM 8 GB (consigliati 16 GB) 16 GB 16 GB 16 GB Sistema operativo Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Memoria 126 GB HDD (SSD consigliata) 126 GB SSD 126 GB SSD 126 GB SSD

Il gioco può essere pre-acquistato sia su Steam che su Epic al prezzo di €49,99. Se si effettua il pre-acquisto su Epic, è possibile portare la propria avventura oltre la terra e il mare con il “nuovo” idrovolante di Sully, un aliante che può essere utilizzato all’interno di Fortnite.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri per PC.